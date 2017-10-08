بالصور.. تدشين فعاليات برنامج أصدقاء نزاهة في بدر

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

دشن محافظ بدر، مبارك بن عطاالله المورقي صباح اليوم فعاليات برنامح أصدقاء نزاهة ضمن المرحله الثانية للبرنامج في موسمه الثاني لهذا العام.

وقد بدأت الفعاليات بمحاضرة لمدير فرع جامعة طيبة د. سامي حسن مباركي بعنوان (مفهوم النزاهة) وذلك في مركز التنمية اﻻجتماعية بحضور منسق البرنامج د.عبدالرزاق المحمدي ومديري اﻹدارات الحكومية بالمحافظة ؛فيما قدمت وكيلة كلية المجتمع في المحافظة د.عائشة الحربي محاضرة أخرى في القسم النسوي بالمركز.



بعد ذلك قدم د.عبدالرزاق المحمدي محاضرة لمنسوبي المحافظة عن كيفية تفعيل وتحقيق مفهوم النزاهة، فيما قدم د. عبدالرزاق المحمدي مساء اليوم محاضرة بنادي الحي بثانوية عتبة بن غزوان بمحافظة بدر.

الجدير بالذكر أن البرنامح يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة وفرع جامعة طيبة وبرنامج أصدقاء نزاهة بمشاركة الجهات الرسمية ذات العلاقة.







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