بالصور.. تفاصيل لقاء وزير الإعلام السوداني برؤساء تحرير الصحف السعودية والإعلاميين

المواطن - الرياض

استضافت هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور أحمد بلال عثمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام في جمهورية السودان الذي زار المملكة العربية السعودية بدعوة من الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، وذلك خلال ندوة أقيمت في مقر مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر بالرياض بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورؤساء التحرير وكتّاب الرأي وصحفيين من وسائل إعلامية مختلفة.

وفي بداية اللقاء رحب خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة (الجزيرة) بمعالي الدكتور أحمد بلال عثمان والوفد المرافق له والمكون من سفير جمهورية السودان الشقيق عبدالباسط بدوي السنونسي، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية السودان الشقيق السفير د. أحمد التيجاني، والوزير المفوّض لجمهورية السودان الشقيق المعتز إبراهيم، ومدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بجمهورية السودان أحمد عثمان بكر، والمدير التنفيذي بمكتب نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام محمد فضل السيد بلال.

وفي بدء اللقاء هنأ خالد المالك الضيف ومرافقيه بصدور قرار رفع العقوبات عن السودان الشقيق بعد طول انتظار من قبل الإدارة الأمريكية؛ وذلك نتيجة للتعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان.

بعد ذلك تناول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام السوداني الدكتور أحمد بلال عثمان الحديث فقال: بسم الله والحمد لله.. الإخوة جميعاً لكم التحية والشكر على هذه الدعوة الكريمة وهذا اللقاء الطيب..

والحقيقة أتيت للمملكة بناءً على دعوة كريمة من أخي الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي. وهذه الدعوة تأجلت بعض الشيء بعد أن التقينا في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة، واتفقنا على تبادل الزيارات. وشاء الله أن تتأخر، ولكن هذا التأخر صادف مناسبات عديدة هي بالنسبة لنا مفرحة. وخصوصاً مناسبة رفع الحظر الجائر عن السودان، وهذا بالنسبة لنا مناسبة مشتركة، فالسودان سعى كثيراً وعانى كثيراً من الحظر الاقتصادي، وما زلنا نعاني من وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم أن السودان باعتراف الـ(سي آي إيه) وكل المنظمات الأمريكية من أكثر الدول تعاوناً وخبرةً ولديها معلومات عن الإرهاب، وساعد كثيراً في هذا الإطار، وربما أن الخطوة التالية -بإذن الله- هي رفع اسم السودان من هذه القائمة السوداء، وبالنسبة لنا فالجانب الاقتصادي هو الأهم، وعانينا كثيراً كشعب من هذا الأمر أكبر من معاناة الحكومة من هذا الحظر. فخلال عشرين عاماً عانينا من التعامل والاندماج في الاقتصاد العالمي ومنها التحويلات المالية، والاستثمارية، والحراك المالي للقطاعين العام والخاص.

الآن نحن نعتقد أن في السودان عملاً داخلياً كبيراً خلال السنتين الماضيتين منها الحوار الوطني والذي دعا إليه رئيس الجمهورية، والتف حوله حوالي 90 حزباً ووقّع اتفاقات وانتظم الجميع في حوار طويل وحوار حر رغم انتقادات عدد من الدول الغربية.. والحوار كان جاداً وشفافاً وصريحاً، ناقش كثيرً من القضايا بروح عالية، توافق سوداني، ووصلنا فيه إلى جملة من التوصيات والإجراءات والسياسات في مجملها 994 توصية.. بعضها تناول الدستور، ومن ذلك استحداث منصب رئيس للوزراء، وأنا الآن نائباً لرئيس مجلس الوزراء كنتيجة لهذا التغيير الذي حدث في الدستور، وتشكّلت حكومة الوفاق الوطني التي ضمت عدداً كبيراً من هذه الأحزاب، هذا الحوار حرّك التفاعل والتعاون والتواصل بيننا وبين الدول وبالذات المجتمع الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. فبدأ بين السودان وأمريكا حوار استمر حوالي عام ونصف، حوار دبلوماسي، أمني.

وهنا أتى الدور الكبير الذي لعبه الإخوة الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، فقد كان لها دور محوري في هذا الحوار ودفعت به إلى آفاق النجاح، بعد أن كاد أن يقف. ونحن فخورون بالعلاقة بين السودان والمملكة في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إذ شهدت العلاقة نوعاً من الازدهار والتقدّم بصورة كبيرة جداً، وتخطت عقبات البروتوكولات والرسميات، وأصبح فيها شكل متواصل من الزيارات المتبادلة حتى بدون إعلان وبمجرد اتصالات، مما سهل كثيراً من تقوية هذه العلاقة، وفي نهاية الأمر نحمد الله أولاً، ثم الشكر لهذا الدور الكبير الذي لعبته المملكة إلى أن نتوصل إلى رفع الحصار.

بعد ذلك بدأ الزملاء في طرح أسئلتهم على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام السوداني..







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