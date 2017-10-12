بالصور.. تكريم الفائزات بمسابقة القرآن لمنسوبات صحة مكة وبناتهن

‏⁧‫المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

كرمت اللجنة النسائية بإدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة يوم أمس، المشاركات في مسابقة القرآن الكريم وتفسيره والسنة النبوية المطهرة بحضور د. فوزية بخاري مشرفة التوعية الدينية بصحة مكة وحضور مديرة البرامج التدريبية بإدارة التمريض زكية حبش.

وذكر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة مكة، هلال كادومي أن المسابقة تقام سنويا لمنسوبات الصحة وبناتهن بهدف حثهن على حفظ كتاب الله وتفسيره وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من الخير العميم الذي ينعكس إيجابيًا على خدمة المرضى والإخلاص في العمل مقدماً شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون لدعمه لهذه الفعالية وللدكتور أنس سدايو مدير مستشفى الولادة والأطفال على رعايته للحفل.

كما شكر مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بصحة منطقة مكة المكرمة سمير زامل وكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.







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