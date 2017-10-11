بالصور.. جوازات عسير تشارك بجناح خاص في معرض جامعة الملك خالد للكتاب والمعلومات

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

شاركت جوازات منطقة عسير في فعاليات “معرض الكتاب والمعلومات الـ14″، الذي تنظمه جامعة الملك خالد، خلال الفترة من 20 إلى 29 محرم الجاري، والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.

وشاركت الجوازات من خلال جناح يحتوي على شاشات عرض للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجوازات وعدد من المطويات والبرشورات واللوحات التوعوية والإرشادية لأنظمة وتعليمات المديرية العامة للجوازات، بالإضافة لمواد إعلامية مختلفة للتوعية بأهمية المحافظة على جواز السفر من خلال حملة “جوازك هويتك”، وكذلك توزيع مجلة “الوثيقة” على الزائرين والتي تصدرها المديرية العامة للجوازات وتحتوي على عدد من الجوانب الأمنية والثقافية والاجتماعية.



واطلع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز على جناح الجوازات المشارك بالمعرض، واستمع لشرح مفصل عن محتوياته من العقيد عبدالله آل هادي المتحدث الإعلامي لجوازات عسير، الذي أشار إلى ما تقدمه جوازات منطقة عسير من خدمات لسكان المنطقة في كافة المحافظات والمراكز والاعتماد على التقنية في تقديم خدمات الجوازات عبر نظامي أبشر ومقيم وغيرها من الخدمات الإلكترونية التفاعلية.

وأشاد سموه بما وصلت إليه الجوازات من تقدم في تقديم خدماتها بشكلها الإلكتروني.

وفي ختام الجولة تسلم منصور بن مقرن درعًا بهذه المناسبة عبارة عن ميدالية “المديرية العامة للجوازات” من مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي، بالإضافة إلى نسخة من مجلة “الوثيقة” التي تصدرها المديرية العامة للجوازات.



وفي هذا الجانب، أوضح العقيد عبدالله بن حسين آل هادي، المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة عسير والمشرف على جناح الجوازات بالمعرض، أن الهدف من المشاركة في هذه الفعالية هو إيصال الرسالة الإعلامية للجوازات لجمهور المستفيدين من خدماتها وضرورة التفاعل معها بشكلها الإلكتروني، مؤكدًا أن المراجعة التقليدية لإدارات الجوازات في طريقها إلى الزوال وصولًا إلى الهدف الإستراتيجي للجوازات، وهو “إدارة بلا مراجعين”.







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