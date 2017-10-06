بالصور.. حادث مروع يودي بحياة الفنانة داليا التوني ونجاة كلبها

المواطن - القاهرة

لقيت الفنانة الشابة المصرية داليا التوني مصرعها، أمس الخميس، في حادث مروع في العين السخنة المصرية.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تبين الحادث الذي تسبب في وفاة داليا التوني.

وكان يرافق داليا التوني 3 أشخاص، وتعرضوا إلى إصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونجا كلب داليا التوني من الحادث دون إصابات.

وداليا التوني شاركت في الجزء الثاني من مسلسل الكبير أوي عام 2011، لكن الدور الذي كان السبب في شهرتها كان في فيلم الألماني عام 2012.

كما شاركت بعدها في عدة أعمال أبرزها العملية ميسي، وحماتي بتحبني ومولانا العاشق وظرف أسود.







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