بالصور.. حضور كبير لمحاضرة الشيخ صالح المغامسي في عرعر

المواطن - شريف النشمي - عرعر

نظم مركز الدعوة والإرشاد التابع لفرع الشؤون الأسلمية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, محاضرة دينية بعنوان وقفات مع سورة الحجرات ألقاها إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي في جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بحي المساعدية الشرقية بمدينة عرعر .

وتحدث المغامسي في المحاضرة عن تفسير الآيات الواردة في سورة الحجرات وما فيها من عظة وتفكر في الشريعة ،لافتاً إلى أن الله سبحانه وتعالى في الشرائع حرم القتل والزنا وشارب الخمر ونحوها لما فيه حفظ للإنسان وعن تحريم التنابز بالألقاب, منوها بأمثلة لذلك في الجاهلية وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصص التي وردت فيها .

وأشار إلى أن المفردات التي وردت في سورة الحجرات ومنها الظن والشك ومنع الله التجسس والبحث عن خفايا البشر وعن تحريم الغيبة والنميمة والبهتان بما فيها من الذنوب, مورداً قصة الجنازة التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, مقارناً بين من يتجنب التجسس والغيبة ومن يتخذ عادة له في كثير من الاوقات وأثرها بعد الموت .







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