بالصور.. حملة تنظيف وصيانة شاملة في مراكز أضم

المواطن - أحمد العُمري - أضم

نفذت بلدية محافظة أضم، منذ الاثنين الماضي حتى اليوم الخميس، حملة صيانة شاملة لمراكز حقال وربوع العين والمرقبان.

وأكد المتحدث الرسمي ببلدية أضم، يحيى المالكي، أن البلدية نفذت خلال هذه الفترة أعمال نظافة وصيانة لأعمدة الإنارة والطرق في كل من مراكز حقال وربوع العين والمرقبان.

وأضاف المالكي أن الحملة جاءت حرصًا من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي بعد قيامه بجولة على المراكز الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هناك حملة أخرى تنطلق يوم الاثنين المقبل في مركز الجائزة والقرى التابعة لها.







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