بالصور.. حيوانات مريضة وعمالة مخالفة تحتكر سوق العرضيات

المواطن - سعيد القرني - العرضيات

‏نفذت بلدية العرضية الشمالية صباح اليوم في سوق الخميس الشعبي حملة مشتركة بالتعاون مع إمارة المحافظة وفرع الزراعة والدوريات الأمنية ومكتب العمل بالمحافظة لرصد مخالفات العمالة الأجنبية وسوق الخضراوات والمواشي.



ونتج عن ذلك مصادرة جميع ما تم عرضه في السوق بواسطة العمالة المخالفة وتسليمها للجهات الخيرية في المحافظة، وكذلك مصادرة إقامات العمالة المخالفة التى تبيع المواشي المريضة في الأسواق وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكانت “المواطن ” قد نشرت تقارير عن المخالفات التى تم رصدها بالأسواق في وقت سابق وتجاوبت معها الجهات المختصة.







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