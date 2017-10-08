بالصور.. دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة تكرم أبناء شهداء الوطن

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

اختتمت فعاليات برنامج وطني 87 بدار التربية الاجتماعية للبنات بالمدينة المنورة بحفل تكريم أبناء شُهداء الوطن وذلك يوم الخميس الماضي.

وتم خلال الفعاليات افتتاح معرض منتجات فتيات الدار في أول مشروع لإعادة تدوير مخلفات البيئة بمنتجات تخدم المستهلك العام والذي قامت عليه الفتاتين فاطمة عبد المؤمن وسمية حسين، ومعرض للفنانة التشكيلة في الدار سميرة فهاد بعرض لوحاتها الفنية.



وتشرفت أسرة الدار بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله غازي الصاعدي ومساعد المدير العام للتنمية طارق المغامسي ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بالمنطقة أحمد السناني بافتتاح المعرض.

وفي مساء اليوم ذاته أكمل الدار احتفاله بتلك المناسبة بحضور مكتب وفاء المدينة لرعاية أبناء شهداء الواجب وقد اشتمل الحفل على فقرات متنوعة عن رؤية الوطن وعرض لأبرز انجازات أبناءه وبناته في شتى المجالات، وقدمت أسرة الدار بقيادة مديرة الدار حنان سلكاوي بتكريم رمزي لأبناء شهداء الوطن على ما قدمه أبائهم من خدامات جليلة فِداءً للوطن في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره.







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