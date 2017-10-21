بالصور.. رئيس الأهلي يلتقي نجل الشهيد حسن شويهي

المواطن ـ محمد سلام

حرص الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي، على لقاء الطفل “علي” ابن الشهيد حسن شويهي، حيث قدم له هدية خاصة من النادي، إضافةً إلى قميص الفريق.

وكان علي ابن الشهيد حسن شويهي، قد تواجد في مباراة الاتحاد والأهلي التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وتواجد البطل علي لحضور لقاء ديربي جدة ولقاء نجمه المفضل، المهاجم السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي.

هذا وتتجه، اليوم السبت، أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لمتابعة اللقاء المرتقب بين قطبي جدة الأهلي والاتحاد، بالجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف مع أندية الباطن والفيصلي والهلال، وفي المقابل يملك الاتحاد في جعبته 8 نقاط يحتل بها المركز السابع.

ويعتمد الأهلي على قدرات هدافه المحترف عمر السومة في التسجيل لتخطي عقبة الاتحاد، وخاصة أن السومة هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، يعيش حاليًّا قمة تألقه.

ويسعى المحترف السوري لقيادة الأهلي للفوز بالديربي، بجانب تعزيز موقعه في صدارة الهدافين التي يتربع عليها برصيد 7 أهداف، بفارق هدفين عن مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع.

وسيبحث فريق الاتحاد عن نتيجة إيجابية يتقدم من خلالها إلى مراكز المقدمة لكن مهمة مدربه التشيلي لويس سييرا لن تكون سهلة أمام الأهلي؛ لأنه سيخوض المواجهة في غياب مهاجمه فهد المولد بداعي الإصابة.

ويملك الاتحاد مجموعة مميزة اللاعبين المميزين، مثل المحترف المصري محمود كهربا هداف العميد الموسم المنصرم، بجانب الكويتي فهد الأنصاري، والتونسي أحمد العكايشي.







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