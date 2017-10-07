بالصور.. صحة مكة تحتفل باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

نظّمت إدارة التأهيل الطبي بصحة مكة المكرمة فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بسوق مكة التجاري، وشارك في الفعالية مستشفيات مكة المكرمة، متمثلة في أقسام التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي وجهات حكومية كإدارة التعليم بمكة المكرمة وبرنامج مكافحة التدخين بمكة واللجنة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي بمكة وجهات خيرية عدة كجمعية شفاء بمكة.

وصاحب الفعاليات محاضرات توعوية ومعرض لتقديم الاستشارات الطبية والنصائح وعرض لقصص وتجارب لأبطال من ذوي الإعاقة الحركية.

ورعى الحفل نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير المساعد للخدمات العلاجية بمنطقة مكة المكرمة.

وذكر مدير التأهيل الطبي بصحة مكة المكرمة جمال الزايدي أن هذه الفعالية أتت بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، مؤكداً بأهمية هذا التخصص لدعم المنظومة الصحية المتكاملة ومشيداً بجميع الجهات المشاركة في الفعالية مما كان له الأثر البالغ في استقبال الزوار وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة.

وذكر الناطق الإعلامي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي، أن مثل هذه الفعاليات تُعزز ثقافة التوعية الصحية لدى المجتمع، وأن العلاج الطبيعي يهتم بتحديد وتحسين نوعية الحياة وإمكانية الحركة ضمن مجالات الوقاية والعلاج، والتأهيل وإعادة التأهيل.

وفي نهاية الحفل قدم راعي الحفل الهدايا والدروع التذكارية للجهات المشاركة ولأبطال المملكة من ذوي الاحتياجات الخاصة.







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