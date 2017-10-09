بالصور.. صنادق كهربائية متهالكة تربك أهالي ترقش والحضن بمحايل

المواطن ـ أحمد الشهري ــ محايل

تشكل الصناديق المكشوفة والمتهالكة الخاصة بشركة الكهرباء خطورة بالغة، على المواطنين والمقيمين في محافظة محايل.

وكشفت جولة مصورة قامت بها “المواطن ” على عدد من القرى والبلدات التابعه لمحافظة محايل عن بقاء هذه الصناديق مكشوفة دون تدخل من شركة الكهرباء في تهامة.

خطورة بالغة :

وأبدى عدد من أهالي قرى ترقش ـ الحضن تخوفهم وتذمرهم من بقاء تلك الصناديق مكشوفة ،مشيرين إلى أنها تشكل خطورة بالغة على حياة المواطن والمقيم.

ولفت الأهالي إلى أن تلك الصناديق قد تتعرض للعبث من بعض الأشخاص وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن تلك القرى.

صناديق متهالكة:

وطالب الأهالي من كهرباء تهامة سرعة التدخل ومعالجة وضع تلك الصناديق ومتابعتها بشكل متواصل.







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