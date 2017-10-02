بالصور.. لاعبو المنتخب السعودي ينضمون لمعسكر جدة استعدادًا لوديتي غانا وجامايكا

المواطن ـ محمد سلام

انتظم لاعبو المنتخب السعودي، مساء اليوم الاثنين، في المعسكر المقام في مقر المعسكر بمدينة جدة، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

وسيخوض المنتخب السعودي في الأيام المقبلة مباراتين وديتين، حيث يواجه 7 أكتوبر الجاري منتخب جامايكا، ثم يلعب أمام منتخب غانا يوم 10 أكتوبر.

وخضع لاعبو المنتخب السعودي لفحوصات طبية فور انضمامهم إلى المعسكر تحت إشراف الجهاز الطبي؛ وذلك للوقوف على حالتهم الصحية قبل بدء المعسكر، وسيخوض غدًا الثلاثاء الأخضر تدريبه الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا.







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