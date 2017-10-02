بالصور.. مبادرة عطاء لفريق غيمات صغيرات على الشاطئ الردسي بالدمام

المواطن _ ندى سعد _ الدمام

نظمت فرقة غيمات صغيرات بادرة من بوادر الخير والعطاء، أول أمس السبت، في مجمع الشاطئ مول بالدمام وكان في استقبالهم مديرة الشاطئ الردسي التعليمي أ. غالية محمد الخليفة.

وبدأت الفرقة بِارتداء أسوار اللعب ومشاركة زوار ” الشاطئ الردسي ” اللعب واللهو بالأركان المُمتعة من ركن التلوين على الرمل وصنع القلاع، وتلا ذلك ركن الكور وصنع البوب كورن وغزل البنات، وبعد ذلك تم أخذ راحة لصلاة المغرب ومن ثم توزيع الوجبات والهدايا للأطفال، وأكملنا اللعب واللهو بالشاطئ الردسي.

وأخيراً تم تقديم توزيع بسيط للغيمات الصغيرات من ” الشاطئ الردسي “، وبعد ذلك تم التوجه إلى طاولة الطعام وتكريم الغيمات من قبل المؤسسة: شوق صلاح الغامدي والمدربة: حصة عبدالعزيز العتل.







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