بالصور.. محافظ الرس يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرشيدي

المواطن - واس

أدى محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف اليوم مع جموع المصلين في جامع الشايع بمحافظة الرس بعد صلاة الظهر ، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف موسى بن دويهيس المظيبري الرشيدي رحمه الله الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة في الحد الجنوبي دفاعاً عن وطنه.

جاء ذلك بحضور كل من وكيل محافظة الرس بدر العساف، وقائد معهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم اللواء الطيار الركن فهد بن مسحل الثبيتي وعدد من منسوبي وزارة الدفاع من ضباط وأفراد ، ومديري الجهات الأمنية بالرس.

وعقب الصلاة نقل محافظ الرس تعازي القيادة الرشيدة – حفظها الله – لذوي الشهيد ، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء .

وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم عن التقدير والشكر لولاة الأمر على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.







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