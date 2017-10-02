بالصور.. محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي شهداء الواجب في القوز وحلي

المواطن - يحيى العمري - القنفذة

قدم محافظ القنفذة، فضا البقمي، مساء اليوم، واجب العزاء في شهداء الواجب الرقيب، علي بلغيث السيد بمركز حلي والجندي أول بحني إبراهيم الشرقي والجندي عبدالله عبده المقعدي بمركز القوز، والذين استشهدوا دفاعًا عن دينهم ووطنهم في الحد الجنوبي.

ورافق المحافظ مدير شرطة القنفذة العميد سفر المقاطي والعقيد مثيب العلياني مساعد قائد قطاع حرس الحدود بالقنفذة ورئيس مركز حلي علي عبدالهادي الفقيه ورئيس مركز القوز عابد بن حسن العيافي وعدد من القيادات الأمنية من الضباط والأفراد في تقديم العزاء.

ونقل البقمي لذوي الشهداء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر.

وعبر ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم من تضحية في سبيل الدين والوطن في ميدان العزة والكرامة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :