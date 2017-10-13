بالصور.. مخبأً سري لبيع وصيانة الجوالات بالرياض

المواطن - الرياض

تمكّنت فرق التفتيش الميدانية، التابعة لمكتب عمل الخرج، بالتعاون مع شرطة المحافظة، من اكتشاف مخبأ سري لصيانة وبيع الجوالات، تديره العمالة الوافدة بمحل كماليات بالمحافظة، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية بحق المنشأة والوافد.

وقد ‎نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة شرطة الرياض الضبط الإداري، وقوة الضبط الميداني، وبلدية العريجاء، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الحملات التفتيشية في 4 مراكز للتسوق شرق وغرب وجنوب العاصمة؛ للتأكد من تطبيق القرارات الخاصة بتنظيم عمل المرأة، ومنها تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تم خلالها زيارة 115 محلًّا.



‎وأسفرت الحملات عن ضبط 57 مخالفة متنوعة، بين المادتين 36 و51 من نظام العمل، كما تم القبض على 3 وافدين وإحالتهم للجهة المختصة لإنهاء إجراءات ترحيلهم، وتطبيق العقوبات والجزاءات اللازمة بحقهم حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح.

‎وأوضحت مديرة قسم التفتيش بمكتب العمل، أمل التميمي، أن هذه الحملات تأتي للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية التنظيمية الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن المفتشات أثناء هذه الحملات يقدمن الإرشاد المهني للموظفات العاملات في المحلات، ويوضحن لهن جميع ما يتعلق بالحقوق والواجبات ويجبن على استفساراتهن.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :