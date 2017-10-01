بالصور.. مدني جدة يفصل التيار الكهرباء عن 8 مستودعات ويخطر 146 بالمراجعة

المواطن - أحمد العُمري - مكة المكرمة

أغلق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الأحد، التيار الكهربائي عن 8 مستودعات، بينما تم إخطار 146 مستودعًا بمراجعة الدفاع المدني؛ لملاحظات سجلت أثناء حملة التفتيش التي بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

وذكر العقيد سعيد سرحان أن الدفاع المدني بمحافظة جدة سجل في اليوم الأول للحملة التي بدأت، اليوم الأحد، 99 محضرًا بالمخالفة، بالإضافة إلى إغلاق وفصل التيار الكهربائي عن 8 مستودعات وإخطار 146 مستودعًا بمراجعة الدفاع المدني بمحافظة جدة.



وأوضح سرحان أن الجولة التفتيشية تأتي لاشتراطات السلامة في المنطقة الصناعية الواقعة جنوب محافظة جدة، ضمن الحملات التي ينظمها الدفاع المدني بشكل دوري لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمستودعات القائمة في المنطقة الصناعية.

وأضاف سرحان أنه تستمر الحملة التي بدأت بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم المطرفي، لمدة 3 أيام يتبعها حملات مجدولة على مدار العام.

وأشار العقيد سرحان إلى أن الحملة القائمة جنوب محافظة جدة يشارك فيها ما يزيد عن 42 مختص سلامة و26 ضابطًا للسلامة، يعملون وفق مساحة من المنطقة الصناعية في زمن محدد يتبعها حملات مماثلة في الأيام القادمة للحد من المخالفات المتمثلة في عمليات التخزين وصيانة أجهزة السلامة والتمديدات الكهربائية، وكذلك تشييد مستودعات جديدة وفق ما هو مطلوب.

وأكد سرحان أن أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء تواجدت مع فرق السلامة التابعة للدفاع المدني وأدت أدوارها وما هو مناط بها من أعمال مساندة؛ لتحقيق الهدف العامة من الشروع في الحملات التفتيشية لاشتراطات السلامة؛ لحماية الأرواح والممتلكات.







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