بالصور.. مرافئ جديدة في الرايس وينبع سعيًا لتوطين الصيد وتوفير آلاف فرص العمل

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

دشّن سعادة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور محافظ بدر مبارك بن عطاالله المورقي، اليوم السبت، مرافئ العزيزية والرايس، ووضع حجر الأساس لمرفأ المخرف بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن مرفأ العزيزية، الذي يقع في محافظة ينبع، يستوعب 347 قارب صيد صغيراً، ويتكون من ساحات خدمات ومواقف بمساحة 19800م ومنصات عائمة لرسو القوارب بطول 500م، كما تم عمل إنشائية لحماية الواجهة البحرية من التآكل، مع توفر جميع الخدمات المساندة الأخرى كمحطة للبنزين والديزل ومحطة للكهرباء وشبكة مكافحة الحريق ومحطة ضخ لمياه الشرب ومبنى لحرس الحدود يتألف من طابقين بمساحة 85م.

وبيّن العيادة أن مرفأ الصيادين بالرايس، الذي يقع في محافظة بدر، يستوعب 376 قارب صيد صغيراً ويتكون من ساحات خدمات ومواقف بمساحة 17400م ومنصات عائمة لرسو القوارب بطول 800م، كما تم عمل إنشائية لحماية الواجهة البحرية من التآكل، وتتوفر جميع الخدمات المساندة الأخرى كمحطة للبنزين والديزل ومحطة للكهرباء وشبكة مكافحة الحريق ومحطة ضخ لمياه الشرب ومبنى لحرس الحدود يتكون من طابقين بمساحة 85م.

أما مرفأ المخرّف، الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم ويقع شمال محافظة ينبع، فسيستوعب بعد اكتماله 200 قارب صيد صغير، كما سيتم عمل إنشائية لحماية الواجهة البحرية من التآكل، وتوفير جميع الخدمات المساندة الأخرى كمحطة للبنزين والديزل ومحطة للكهرباء وشبكة مكافحة الحريق ومحطة ضخ لمياه الشرب ومبنى لحرس الحدود يتكون من طابقين بمساحة 85م.

وقال العيادة: إن تدشين هذه المرافئ يعتبر باكورة مشاريع مبادرة تطوير مرافئ الصيد بالمناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مناطق سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وتهدف إلى تطوير 20 مرفأ صيد على كافة سواحل المملكة الشرقية والغربية ورفع المستوى المعيشي للصيادين أصحاب الدخل المحدود وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة حيث ستوفر هذه المبادرة ما يزيد على 1000 وظيفة، كما أن هذه المبادرة تسعى إلى توطين مهنة الصيد من خلال استقطاب أبناء الصيادين الممارسين لهذه المهنة المميزة، وسكان المناطق الساحلية المتاخمة لهذه المرافئ، وأوضح المهندس أحمد الخمشي أن مرفأ المخرف سيخدم ما يزيد على 150 صياداً و200 قارب صيد ونزهة ستساعد في ارتفاع العائد الاقتصادي لأبناء المحافظة؛ مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

من ناحية أخرى أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي أن الوزارة حريصة أشد الحرص على بذل كل غالٍ ونفيس لتنمية المناطق الساحلية وتطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين، والتي روعي فيها إيجاد كافة الخدمات التي تخدم الصياد وتذلل عليه الصعاب للانخراط في مهنة الصيد لما لها من مردود عالي جداً يعود لصالح الصياد نفسه.

كما قال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية ومدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد المهندس هذال بن سعود البيشي: إن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لمرفأ المخرف بمحافظة ينبع لخدمة الصيادين والمتنزهين ومرتادي البحر بشكل مباشر، وسيكون هذا المشروع انطلاقة لمشاريع هذه المبادرة في كافة مناطق المملكة التي تسعى الوزارة على إنشائها في القريب العاجل.







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