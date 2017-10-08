بالصور.. مركز الملك سلمان يستأنف الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديريات حضرموت

المواطن - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من عملية الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بمديريتي الديس الشرقية والريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت .

وتعد المرحلة الثانية من عملية الرش بالمديريتين في إطار المشروع الصحي المتكامل للوقاية ومكافحة حمى الضنك.



وتستمر الحملة خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائية، حيث يشارك بهذه المرحلة عدد 42 عامل رش و14 مشرفا و 14 سيارة تنتشر في جميع المناطق المستهدفة بالمديريتين .

يذكر أن مديرية الديس الشرقية والريدة وقصيعر تأتي ضمن 44 مديرية مستهدفة في إطار المشروع بمحافظات الجمهورية .







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