بالصور.. مركز الملك سلمان ينهي تأهيل الأطفال الذين جندهم الحوثيون

المواطن - واس

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة الجوف اليوم, حفلاً ختامياً للمرحلة الأولى من برنامج إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ضمن برامج قطاع الحماية للفئات الأكثر ضعفاً في اليمن .

وأقيم الحفل الختامي للبرنامج وسط حضور كثيف من مختلف فئات وشرائح المجتمع، وشارك الأطفال بتقديم فقرات الحفل.



وأشاد الجميع بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دور كبير في إعادة تأهيل الأطفال المجندين وما يقدمه من دعم ومتابعة لمشروع التأهيل.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعاد تأهيل 40 طفلاً في محافظتي مأرب والجوف كمرحلة أولى، وستتلوها مرحلة تأهيل 40 آخرين في كل من محافظتي تعز وعمران بتنفيذ برامج توعوية موجهة للبيئة المحلية التي يعيش فيها الأطفال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :