بالصور.. مطبات البلدية العشوائية على طريق لزمة تسبب كارثة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

تسببت المطبات العشوائية على طريق لزمة في وقوع حادث مروري، مساء أمس الاثنين، بين مركبتين من نوع أكسنت وهايلكس، تسببت في تلفيات بالمركبتين دون وقوع إصابات.

وتفتقد المطبات العشوائية التي وضعتها بلدية أحد رفيدة قبل يومين جميع المواصفات الهندسية واللوحات الإرشادية، وهو ما يسبب مفاجأة لأصحاب المركبات، لتصطدم السيارة الثانية بالأولى من الخلف عند التهدئة على المطب العشوائي.

وباشرت دورية المرور موقع الحادث لتعيد حركة السير في وقت قياسي.

وقال مواطنون: إن هذه المطبات العشوائية عددها 20 مطبًّا وتتسبب في إزهاق الأرواح، مطالبين بإيجاد حلول بديلة وإزالتها.







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