بالصور.. ملتقى “صحافيون” يستعرض دور الصحافة السعودية في نصرة قضايا الوطن

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

نظم ملتقى صحافيون، مساء أمس، ندوةً بعنوان: دور الصحافة السعودية في نصرة قضايا الوطن، والتي شارك فيها عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، ورئيس قسم الصحافة بجامعة الإمام الدكتور ناصر البراق، وعضو مجلس الشورى الدكتور محمد الحيزان، والأكاديمي والباحث الإعلامي الدكتور فهد العسكر، وذلك بمسرح جامعة دار العلوم في مدينة الرياض.

وأوضح مدير الندوة الدكتور ناصر البراق ، أن الإعلام يلعب دوراً مهماً ورئيساً في حياة الشعوب، وهو المحرك الرئيسي لطاقات الشعوب والمستنهض لأمتها لنصرة قضايا الوطن والذود عن ما يُحاك له من مؤامرات، مؤكداً أن الإعلام السعودي لعب منذ نشأته دوراً كبيراً في التوعية لقضايا الوطن والتصدي لكافة الأفكار الشاذة والغريبة، والتي حاولت واهمةً اختراق مجتمعنا.

وأضاف البراق، يجب علينا جميعاً أن نعلم أن إحدى الدراسات الحديثه كشفت أن الإعلام القطري الرسمي نشر أكثر من 20،000 مادة إعلامية لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية عبر قنواته الرسمية المرئية والمكتوبة، وتعمل على فبركة الأخبار غير الصحيحة، حيث تصدرت السعودية قائمة الأخبار التحريضية التي نشرتها وسائل الإعلام القطري بنسبة 48%، تلتها الإمارات بنسبة 22%، ثم البحرين 16%، وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 14% في الفترة ما بين الخامس من يونيو وحتى الخامس من سبتمبر الماضي.

دور الإعلام السعودي في نصرة الوطن وقضاياه:

ومن جانبه أكيد الأمير الدكتور نايف بن ثنيان ، أنه منذ بداية الصحافة السعودية والوطن يتعرض للهجوم ولكن استطاعت المملكة بمؤسساتها الصحفية وبأقلامها الصادقة، التي تنتمي لهذا الوطن بكل صدق، أن تدافع عن وطننا الغالي وأن تُبين للجميع مقدار الحقد الذي تكترثه بعض القلوب والأقلام المأجورة ضد هذا الوطن، مشيراً إلى أن الصحافة عليها دور كبير في بث الوعي والانتماء للوطن بين الشباب الذي يُشكل 70% من الشعب السعودي.

تطوير الإعلام:

ومن جهته تحدث الدكتور محمد الحيزان ، أن تطوير الإعلام الجديد لا يجب أن يكون ردة فعل، بل يجب أن نكون مبادرين في هذا الجانب، مؤكداً حزنه لانسحاب عدد من رواد الإعلام التقليدي من الكُتّاب بعد ظهور الإعلام الجديد، حيث دعا أصحاب الإعلام التقليدي أن لا يضيعوا الفرصة ويدخلوا في المسار ويطوروا جميع المجالات الإعلامية من أجل خدمة إعلامنا بشكل فعّال.

منصة تويتر للأزمة الخليجية:

فيما تحدث الباحث الإعلامي الدكتور فهد العسكر ، أن استخدام أحد برامج التواصل الاجتماعي ” تويتر” في الأزمة الحالية مع دولة قطر أكد أن الإعلام الجديد هو إعلام المرحلة، مشيراً إلى أن التطبيقات المهنية لا تختلف من زمن إلى آخر وإنما الاختلاف فقط يكون عبر التقنية.







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