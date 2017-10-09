بالصور.. مناورات الريك 2 تتواصل بمشاركة القوات السعودية والفرنسية

المواطن - واس

تستمر مناورات التمرين العسكري المشترك “الريك 2” بين القوات البرية السعودية والقوات الفرنسية التي بدأت منذ عدة أيام، وذلك ضمن خطة التمارين المشتركة التي يجريها البلدان بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية الجبلية.



وأوضح قائد قوة التمرين من الجانب السعودي المقدم الركن عبدالإله بن راشد العتيبي, أن التمرين يهدف إلى إثراء الخبرات بمختلف الوحدات الخاصة وصقلها لما له من أهمية ودور فعال في رفع مستوى الكفاءة العسكرية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات الجبلية القتالية ومواصلة زيادة عمليات التنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود مع رفع المستوى العملياتي لمختلف القوتين في مثل هذا التمرين، وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارة عالية، مبيناً أن التمرين شهد أنشطة مكثفة من الجانبين.



وأفاد المقدم العتيبي بأن تمرين “الريك 2” هو أحد التمارين المشتركة بين القوات الخاصة السعودية الممثلة بالحرب الجبلية والقوات الفرنسية الممثلة في اللواء الجبلي، ويأتي استمرارًا لما حققه تمرين “الريك 1” من نجاح في عمليات الاستطلاع والغارات والكمائن ونتطلع لتحقيق مثل هذا النجاح وأفضل بإدخال أحدث أساليب التدريب.



من جانبه عد قائد قوة التمرين من الجانب الفرنسي النقيب بول شانتريل, التمرين فرصة للقوات الفرنسية للقيام بالتدريب على المهارات القتالية الجبلية النهارية والليلية، مشيراً إلى أن الأنشطة المتنوعة تمكن من تنفيذ التكتيكات في العبور الجبلي حيث اكتشفنا تضاريس جبلية مختلفة تمامًا من تلك التي نعرفها في فرنسا وهذا يعد إضافة للدروس المستفادة من هذا التمرين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :