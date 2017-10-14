بالصور.. نقص الأدوية والتطعيمات بمستشفى ومراكز أحد رفيدة يثير تذمر الأهالي

المواطن - فهدالقحطاني - أحدرفيدة

اشتكى مراجعو مستشفى أحد رفيدة العام والمراكز الصحية بالمحافظة من نقص أدوية أساسية وتطعيمات الأطفال بعمر سنتين، داخل صيدلية المستشفى والمراكز، بما جعلهم يلجأون لشرائها بمبالغ باهظة من القطاع الخاص.

وأكد عدد من أهالي أحد رفيدة لـ”المواطن” أن أطباء المستشفى العام وصفوا لهم أدوية أساسية، لكنهم فوجئوا بنفادها من صيدلية المستشفى، إضافة لنفاد تطعيمات الأطفال بعمر سنتين، وطلب منهم العاملون شرائها من الصيدليات الخارحية، متسائلين عن سبب نقص هذه الأدوية الضرورية.

وناشد الأهالي الجهات المسؤلة حل مشكلة نقص الأدوية بمستشفى أحد رفيدة ومراكزها الصحية، مما أجبرهم على مراجعة المستوصفات الخاصة وشراء الدواء بمبالغ باهظة، رغم الدعم المالي الذي تحظى بة وزارة الصحة؛ لعلاج المواطنين.

“المواطن” بدورها أوصلت شكاوى الأهالي لمتحدث الشؤون الصحيه بعسير، ووعد بالرد إلا أنه مضى أربعة أيام، ولم يصل الرد.







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