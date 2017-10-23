بالصور والفيديو.. متشبه بالنساء يثير موجة غضب في أكبر مجمع تجاري بالأحساء

المواطن - نوف العايد - الأحساء

خطوات وإيماءات جسدية مايعة وملابس نسائية شبه عارية ومساحيق تجميلية صارخة.. علامات ليست بمحلها فهي مواصفات لمتشبه بالنساء تسبب في موجة من الغضب والمشادات الكلامية في أحد أكبر المجمعات التجارية بمحافظة الأحساء.

“المواطن” حصلت من مصادرها الموثوقة علي صور وفيديوهات للمتشبه بالنساء الذي تجول بالمجمع التجاري وأثار الجدل، حيث بين الفيديو تجوله في أحد الطرق المؤدية للمجمع ثم دخوله بعباءة نسائية، ليصعد بعدها إلى سيارة توقفت بمواقف المجمع.

وأكدت مصادر أن دخول المتشبه بالنساء إلى المجمع أثار مشادات كلامية بينه وبين المتسوقين، حيث طالبوا بطرده والقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة؛ لأن هذا الفعل منافٍ للآداب العامة.







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