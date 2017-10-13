بالصور.. وصول بطل العالم في فئة T2 ياسر بن سعيدان

المواطن - الرياض

وصل مساء أمس الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً إلى مطار الملك خالد بالرياض، بطل العالم ياسر بن حمد بن سعيدان، بعد تحقيق لقب بطولة العالم في فئة T2، وبعد أن حسم البطولة بالجولة التاسعة في رالي المغرب.

وحقق سائق الراليات ياسر حمد بن سعيدان، بطولة العالم فئة T2 والتي تختص في الراليات الصحراوية والترابية الثلاثاء بالمغرب.

واستطاع السعودي بن سعيدان أن يحسم أمر فوزه في الجولة ما قبل الأخيرة وذلك بعد مشاركته في 9 جولات في أماكن مختلفة تنوعت ما بين روسيا وكازاخستان والإمارات وقطر وهانقاريا وبولندا، وتمكن من تحقيق المركز الأول في 6 جولات بمجموع 283 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :