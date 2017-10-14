بالفيديو.. الباطن يهزم الاتفاق في عقر داره ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا

المواطن ـ محمد سلام

حقق الباطن فوزًا هامًّا على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح الاتفاق باب التسجيل عن طريق اللاعب كاليخون في الدقيقة 12، وتعادل الباطن عن طريق اللاعب جوناثان في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أضاف الباطن هدف التقدم عن طريق لويس باولو في الدقيقة 62، واختتم الأهداف اللاعب سلطان مسرحي في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الهلال الذي تتبقى له مباراة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.







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