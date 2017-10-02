بالفيديو.. التويجري: اليد المرتعشة لا تأخذ قراراً ولا تطبق العدل

المواطن - جدة

أكد المحلل الرياضي عادل التويجري، أن قرار منع سفر (6) شخصيات اتحادية في إطار التحقيقات الجارية، يؤكد الرغبة في معرفة المتسبب في أزمات العميد الحالية.

وقال التويجري، خلال استضافته في برنامج أكشن يا دوري: « يتضح أن هناك رغبة حكومية حقيقية لحل ملف ديون نادي الاتحاد، زمن المداراة انتهى».

وأضاف المحلل الرياضي: «اليد المرتعشة لا تأخذ قراراً ولا تطبق العدل، خلال الشهر الماضي كانت هناك قرارات تاريخية تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم السعودية».

وتابع عادل التويجري: «نادي الاتحاد على مدار آخر 10 سنوات، كانت كل الحلول المعروضة تعالج الأعراض فقط، لكنها لا تعالج المرض الحقيقي».







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