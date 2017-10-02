بالفيديو.. الكويكبي يخرج عن صمته ويكشف المستور في قضية المنشطات

المواطن - الرياض

أكد اللاعب المعتزل علاء الكويكبي، أن البراءة التي حصل عليها مؤخراً ليست من عنده، بل من اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات، ومخاطبات محكمة الكأس والمختبر الماليزي.

وقال اللاعب خلال استضافته في برنامج “كورة” مع الإعلامي الرياضي تركي العجمة: «تم إيقافي بناءً على أن العينة إيجابية من المختبر الماليزي، وتم إيقافي لمدة سنة، بعدها تم إغلاق المختبر، طلبت من بدر السعيد معرفة المادة التي أوقفت بسببها، لكنه رفض بحجة أن النظام لا يسمح، مع العلم أن النظام كان يسمح».

وتابع لاعب النصر الأسبق: «ذكر لي السعيد أنه إذا تم فتح العينة B وكانت إيجابية سوف يتم إيقافي 4 سنوات، مع العلم أن العقوبة المغلظة في وقتها سنتان».

وأكمل: « في الإمارات تم إيقاف لاعبين، ومجرد ما وصل لهم أن المختبر الماليزي تم إغلاقه رفعوا الإيقاف عن اللاعبين، منذ 15 يونية 2011 وأنا براءة في موقع الوادا، وإن كانت لجنة المنشطات في وقتها لا يراجعون موقع الوادا هذه مصيبة».

وزاد لاعب الوحدة الأسبق: «أرسلت إيميلاً منذ 12 يوماً للجنة المنشطات وعندما علموا أنني سوف أخرج مع تركي العجمة في البرنامج وصلني الرد اليوم».







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