بالفيديو.. تدريب المرأة السعودية على مباشرة الحوادث المرورية

المواطن - الرياض
أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين بدء تطويع برامجها التأهيلية لاستقطاب وتدريب المرأة السعودية في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.
وأكدت الشركة أنها تعتزم توفير تسهيلات أكثر ضمن خدمة «ساعد» منها توفير سيارة أجرة لنقل سائقة وركاب المركبة والعمل على سحب سيارتهن وتقديم المطالبة لشركات التأمين.
وأعربت الشركة عن اعتزازها بالقوى النسائية العاملة لديها والتي تشكل 13 في المائة حاليًا في مجال استقبال البلاغات وتدقيق البيانات.
يذكر أن المملكة سمحت بقيادة المرأة للسيارات على أن يتم التطبيق اعتبارًا من العاشر من شهر شوال المقبل بعد الانتهاء من وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.