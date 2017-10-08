بالفيديو.. تصرف خطير ومتهور من قائد حافلة نقل طالبات في أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة:

وثّق أحد المواطنين بالفيديو تهور قائد حافلة نقل الطالبات بطريق لزمة أحد رفيدة، حيث حاول تجاوز آخر في منعطف خطير حيث كاد أن يصطدم بإحدى السيارات المقابلة .

وانتقد الأهالي وأولياء الأمور هذا التصرف الخاطئ من قائد الباص الذي يعكس عدم المبالاة بأرواح الطالبات وسالكي الطريق.

وطالب عدد من المواطنين بالبحث عن السائق ومحاسبته من قبل الشركة والجهات الأمنية نتيجة هذا التهور الذي كاد أن يفتك بأرواح الطالبات وتعريضهن للخطر.

وأظهر مقطع الفيديو المنافسة الخطيرة بين السائقين على الطريق الضيق والمنعطف الخطر، كما طالب الكثير من أولياء أمور الطالبات بعدم توظيف الشباب المراهقين حيث لوحظ هذا العام أن هناك عددًا من الشباب يقودون الحافلات ولا يقدرون مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.







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