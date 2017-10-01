بالفيديو.. رئيس تداول: انضمام المملكة لـ”فوتسي” مسألة وقت

المواطن - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لـ”تداول”، خالد الحصان، أن السوق السعودية قد استوفت جميع المتطلبات للانضمام إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، معرباً عن تفهمه إرجاء الترقية نظرا لسرعة وتيرة التغيرات التي طرأت على السوق السعودية خلال فترة الـ9 أشهر الماضية، وبالتالي فإن المجتمع الاستثماري يحتاج إلى وقت إضافي لتفهم ومعاينة هذه التغيرات قبل أخذ القرار بالترقية.

وأوضح الحصان في مقابلة مع قناة “العربية” أن السوق تثمّن تقرير “فوتسي راسيل” وتتطلع لمزيد من الإصلاحات، معرباً عن تفاؤله بسماع قرار إيجابي بشأن الترقية في مارس المقبل.

وفي ما يتعلق بنظام الحفظ المستقل، قال الحصان إن تقرير “فوتسي” قد أشار إلى قبول التغييرات في نظام الحفظ، وهو نظام متاح منذ 2015، غير أن المطلوب هو فقط إضافة بعض الميزات للنظام المستقل التي ستكون جاهزة في يناير من العام المقبل.

وأوضح الحصان أن السوق السعودية قد تشكل 3% من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية المقدرة بـ90 مليار دولار، أي نحو مليارين إلى 3 مليارات دولار.

وفيما أشار إلى أن الانضمام الفعلي للسوق يتراوح بين 6 أشهر وسنة من تاريخ قبول الترقية، كشف أن هنالك إجراءات جديدة لجذب الشركات الأجنبية للإدراج خلال العام المقبل منها شركات خليجية، حيث يتم البحث حالياً مع عدد من الشركات لبحث مدى جاذبيتها للإدراج بالسوق السعودية، إلى جانب العمل على تطوير الإطار التنظيمي للإدراج.

ومن بين المبادرات الجديدة أيضا، العمل على تطوير البنية التحتية المتاحة بإنشاء شركة مقاصة المعمول بها في الأسواق المتطورة، والتي ستغير عمل آلية عمل السوق المالية بشكل أفضل وأكثر كفاءة.







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