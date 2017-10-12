بالفيديو.. عزت: شكري حمَّل البرقان جميع الاتهامات.. وهناك قضايا في الطريق.. ونترصد أي فاسد

المواطن - الرياض

أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن خالد شكري أشار بأصابع الاتهام إلى عبدالله البرقان، وبدأ في الكشف عن الحقائق.

وقال عادل عزت لبرنامج في المرمى: «كان هناك علامات استفهام على عمل خالد شكري، وعندما اجتمعت الأدلة تم كف يده والتحقيق معه».

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: «خالد شكري اعترف أنه تلقى مبالغ مالية من عبدالله البرقان لتسهيل بعض الإجراءات في لجنة الاحتراف».

وتابع رئيس الاتحاد: «خالد شكري قدم وثائق تُدين البرقان بتقديم مبالغ مالية له؛ ليقوم بتسهيل بعض الإجراءات المخالفة أثناء عمل لجنة الاحتراف».

وزاد: «بعد جمع الأدلة ونتائج التحقيق مع شكري تم الرفع إلى رئيس هيئة الرياضة لإحالتها إلى الجهات المختصة، صلاحيتنا تقف عند إقالة العضو الذي يثبت عليه مخالفات فساد، والجهات المختصة هي المسؤولة عن الإجراءات الأخرى».

وواصل عادل عزت: «ننتظر تحقيقات الجهات الرسمية حتى نتخذ عقوبات رياضية إضافية على البرقان، جميع الاتهامات كانت تجاه البرقان فقط لكن التحقيقات قد تكشف أشخاصاً آخرين في اتحاد القدم أو الأندية».

واختتم رئيس الاتحاد السعودي: «هناك تحقيقات في قضايا عديدة، وأي فساد سنتتبعه حتى نكشف كل الحقائق ولن ينجو أي أحد من الفساد».







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