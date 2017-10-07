بالفيديو.. قدرات منظومة ثاد THAD الخارقة التي ستمتلكها المملكة

المواطن - الرياض

بعد يوم واحد من الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى روسيا وتوقيعه اتفاقية أولية تمهد لحصول المملكة على منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي؛ أعلنت الولايات المتحدة موافقتها المبدئية على منح المملكة منظومة ثاد الصاروخية.

ويعتبر نظام ثاد واحداً من أكثر بطاريات الدفاع الصاروخي قدرة في الترسانة الأميركية، ويأتي مجهزاً بنظام رادار متطور.

وتعتمد الولايات المتحدة بشكل رئيس على منظومة ثاد الدفاعية لحماية قواتها في العديد من المناطق التي تشهد تهديدًا صاروخيًا، حيث سبق وقامت بنشرها في كوريا الجنوبية لمواجهة أية اعتداء محتمل من قبل كوريا الشمالية.

والمعروف أن منظومة ثاد أو نظام ثاد THAAD هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يعتبر من المكونات الرئيسية لنظام الدفاع ضد الصواريخ البالستية

ويعمل نظام ثاد في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

وتتكون منظومة ثاد من قاذف صاروخي متحرك وقذيفة اعتراضية مزودة بمستشعرات وحاسوب قادر على التمييز بين الأهداف الحقيقية والكاذبة بالإضافة إلى محطة رادار كشف وتتبع، ومركز قيادة وسيطرة متحرك، وهو ما يعطي النظام خفة حركة عالية.

قاذفات منظومة ثاد مجهزة على عربة، يبلغ طولها 12م وعرضها 3.2م، في حين تتكون بطارية منظومة ثاد من 9 عربات مجهزة بالقواذف، تحمل كل منها من ستة إلى ثمانية صواريخ؛ إضافة إلى مركزين للعمليات ومحطة رادار.

تعالج منظومة ثاد المعلومات عن الهدف ونقطة التقابل المحتملة قبل الإطلاق، كما يمكن تحديث تلك البيانات، وإرسال أوامر لتصحيح المسار للصاروخ أثناء الطيران.

تستخدم منظومة ثاد النظام الرادار GBR من إنتاج شركة رايثيون، في المراقبة واكتشاف وتمييز الأهداف. كما يمكن توجيه الصاروخ بواسطة المعلومات الواردة من نظم المراقبة الفضائية.

في منظومة ثاد يمكن نقل الرادار بواسطة الطائرة سي 130 هيركوليز ويمكنه اكتشاف الصواريخ البالستية على مسافة تبلغ ألف كم من موقع الرادار.

وكان “البنتاغون”، قد أعلن الجمعة، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة لبيع نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ للسعودية قيمتها 15 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا البيع يدعم الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية من خلال دعم أمن بلد صديق، ويدعم الأمن طويل الأمد للمملكة ومنطقة الخليج في مواجهة إيران والتهديدات الإقليمية الأخرى”.







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