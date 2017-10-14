بالفيديو.. مصادر “المواطن” تكشف حقيقة مقطع سرقه حقائب المسافرين

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشفت مصادر “المواطن” حقيقة مقطع الفيديو الذي يظهر موظف مناوبة وهو يقوم بسرقة بعض المقتنيات من حقائب المسافرين.

وأكدت المصادر أن المقطع الذي جرى تداوله اليوم بشكل موسع جرى توثيقه خارج المملكة، ولا صحة لما نُشر من معلومات عن ضبط العامل وإحالته للتحقيق.

وأضافت أنه تم توثيق الحادثة بشركة أرضية بمطار بوكيت جنوب تايلاند، داعية إلى الابتعاد عن نشر الشائعات غير صحيحة.







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