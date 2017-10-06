بالفيديو.. ممثل يؤدي مشهد سرقة فأطلق عليه شرطي النار

المواطن - وكالات

فتح أحد رجال الشرطة النار على ممثل، أثناء قيامه بأداء دور اللص، حيث قام بتنفيذ عملية سرقة في أحد الأحياء الأميركية.

واعتقد الضابط أن عملية السرقة حقيقية، بعد تلقي رجال الشرطة مكالمة طارئة تفيد بوجود عملية سطو مسلح على أحد البنوك في المدينة.

وأظهر الفيديو، رجلًا مسلحًا ملثمًا يخرج من باب أحد المباني وفي يده سلاح، ليأمره الضابط بإسقاطه من يده.

وفيما توجه الممثل نحو الضابط قليلًا، أطلق الأخير رصاصة من مسدسه، ثم قام الممثل بعدها بخلع القناع وإلقاء البندقية من يده، ثم أخذ يخبر الضابط أنه مشهد تمثيلي في عمل فني.







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