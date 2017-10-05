بالفيديو والصور.. قائدة مدرسة تكرم المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم في بادرة هي الأولى من نوعها

المواطن - سعيد مشهور - أبها

في بادرة راقية واستثنائية على مستوى المملكة العربية السعودية أصرت قائدة مدرسة الغال للبنات في أبها على إطلاق مبادرة تكريمية لمعلمي مدرسة الإمام الترميذي بالغال في مدينة أبها ولمعلمات مدرسة الغال للبنات بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، حيث تكفلت بجميع مستلزمات التكريم من دروع وهدايا والوجبات المقدمة.

“المواطن” التقت قائدة المدرسة الأستاذة أمل أحمد التي تحدثت عن هذه البادرة، موضحة أن هدف هذه البادرة مد يد العرفان لأهل التميز وصفوة النجاح لتلك العقول النيرة التي أضاءت بعلمها عقول أجيال، وبنت أنفساً وحضارة لوطنها وهي (وقفة التبجيل).

كما التقت “المواطن” بقائد مدرسة الإمام الترمذي بالغال الأستاذ زايد عسيري، حيث قال: أحب أن أبارك للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي هو أساس بناء الإنسان، مثمناً بادرة قائدة مدرسة البنات وتكريمها للمعلمين في مدرسة الإمام الترمذي.

صحيفة “المواطن” تواجدت في مدرسة البنين ورصدت التجهيزات الكبيرة التي نظمتها قائدة المدرسة للاحتفاء بالمعلمين في بادرة استثنائية مميزة.







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