بالفيديو والصور.. مقتل وإصابة قرابة 26 شخصاً في إطلاق نار بلاس فيغاس

المواطن - لاس فيغاس

قُتل شخصان وأصيب نحو 24 آخرين، ليل الأحد، في أحد المهرجانات الموسيقية، في لاس فيغاس (غرب الولايات المتحدة الأمريكية)، قرب “مجمع وكازينو ماندلاي باي”، بعد أن عمد مسلح إلى إطلاق الرصاص على الناس.

وأعلنت شرطة لاس فيغاس، في وقت لاحق، أنها تمكنت من تحييد مطلق النار، مشيرة إلى مقتله.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم مستشفى في لاس فيغاس، مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 24 بأعيرة نارية، 14 منهم في حالة حرجة.

وكانت شرطة لاس فيغاس أعلنت في وقت سابق، وقبل أن تتوضح العملية التي لم تتحدد بعد ما إذا كانت إرهابية أم لا، على حسابها على تويتر، أنها تحقق بتقارير عن إطلاق نار في المنطقة، مطالبة الجميع بتفادي التوجه إلى هناك.

وإثر إطلاق النار الكثيف تم إجلاء مئات الأشخاص من المجمع، وسط هلع الناس الذين كانوا يحضرون الحفل، ونشرت قنوات تلفزيونية فيديوهات تظهر الناس تتدافع هاربة من الحفل.

كما انتشر فيديو قيل إنه يُظهر إطلاق نار خلال حفل موسيقي ليل الأحد ضمن مهرجان لموسيقى “الكاونتري” يقام في المجمع المذكور لمدة 3 أيام.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :