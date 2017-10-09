باوزا يستبعد محمد السهلاوي ويحيى الشهري عن لقاء السعودية وغانا

المواطن ـ محمد سلام

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي إدغاردو باوزا استبعاد محمد السهلاوي ويحيى الشهري عن لقاء غانا الودي مساء غدا الثلاثاء بسبب الإصابة، وسمح لهم بالعودة لناديهم وإكمال برنامجهم العلاجي.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على منتخب جامايكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم السبت الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي الودية أمام جامايكا بتقدم الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأحرز المنتخب السعودي هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق سالم الدوسري، وتعادل لمنتخب جامايكا اللاعب فرانسيس في الدقيقة 35، ثم سجل هزاع الهزاع الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 38، وأضاف الهدف الثالث سلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد البريك الهدف الرابع للمنتخب السعودي في الدقيقة 48، وقلص منتخب جامايكا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68، وأحرز آخر أهداف المنتخب السعودي عبدالله الجوعي في الدقيقة 92.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الغاني في مباراة ودية ثانية يوم غدا الثلاثاء.







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