بتوجيهات من ولي العهد.. الدوري السعودي بدون تشفير

المواطن ـ محمد سلام

أعلن رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، أن مباريات الدوري السعودي للمحترفين لن يتم تشفيرها خلال الفترة المقبلة، وذلك بتوجيهات من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات فضائية: “سمو ولي العهد قال لي بالحرف الواحد: المواطن السعودي سيشاهد دوريه مجانًا، وهو حق المواطن”.

وأضاف: “توجيهات ولي العهد السعودي واضحة وصريحة بأن المواطن السعودي سيشاهد الدوري مجانًا، وكافة القنوات ستكون مفتوحة، وربما يتم تشفير بعض الخدمات الإضافية المقدمة مع مباريات الدوري السعودي، مثل خدمة الصورة عالية الدقة”.

وكانت الجماهير الرياضية السعودية قد أعربت عن قلقها من إمكانية تشفير مباريات الدوري السعودي خلال السنوات المقبلة، لكن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طمأن الجميع بتوجيهاته إلى هيئة الرياضة، ليؤكد أن مشاهدة الدوري السعودي حق لكافة المواطنين بشكل مجاني دون تشفير.







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