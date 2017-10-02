بدء محاكمة قتلة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

المواطن - وكالات

بدأت في ماليزيا اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حيث دفعت امرأتان ببراءتهما من هذه التهمة أمام المحكمة.

وتواجه الإندونيسية ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونج اتهامات بقتل كيم جونج نام بتطليخ وجهه بمادة في إكس الكيماوية السامة التي تحظرها الأمم المتحدة في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير.

وتواجه المرأتان عقوبة الإعدام في حالة إدانتهما، وطأطأت المرأتان رأسيهما عندما تليت عليهما الاتهامات في محكمة شاه علام عند مشارف العاصمة الماليزية.







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