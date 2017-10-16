برعاية الوزير العامودي.. فرص التخصيص في الخطوط الحديدية بالرياض

المواطن - متعب النماصي

برعاية وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، نبيل العامودي، تنطلق في الرياض يوم 29 أكتوبر الجاري، ورشة عمل تحت عنوان “فرص التخصيص في الخطوط الحديدية”.

وتستهدف هذه الورشة عرض الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الصناعة الهامة على القطاع الخاص دوليًّا ومحليًّا.

ومن جهته، أكد رئيس هيئة النقل العام، رميح الرميح، أن الهيئة كجهة تنظيمية لمختلف قطاعات النقل، معنية بالكامل بإعادة تقديم قطاع الخطوط الحديدية للمستثمرين في الداخل والخارج، مبينًا في حديثه أن مشروع الخطوط الحديدية منذ أن وضع لبنته الأولى الملك عبدالعزيز بدءًا من العام 1945م، ثم جاء افتتاح خط الرياض- الدمام 1951م، تلا ذلك تأسيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في عام 1966م، واستمرت خطط التنمية ومعها برزت الحاجة إلى افتتاح الميناء الجاف بمدينة الرياض في العام 1981م، ويأتي اليوم دور القطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة التي تحفل بفرص استثمارية هائلة، كما تحظى بفرص مثالية لتوطين الوظائف وما يتعلق بالخطوط الحديدية من صناعة هامة بشكل عام، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الرميح أن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتنفيذ وإدارة وتشغيل خط الشمال الذي يربط شمال المملكة بشرقها ووسطها في العام 2006م، جاء ليجسد وعي الحكومة الرشيدة بالقيمة الاقتصادية العالية للخطوط الحديدية، وأهميتها لاستكمال البنى التحتية التنموية الواجب وصولها إلى مختلف مناطق المملكة بما فيها شمال الوطن والمدن التي تقع على هذا المسار، فيما بين أن تشغيل خدمات خط نقل الفوسفات الخام من مناجم حزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية إلى مناطق المعالجة والتصدير الخاصة بشركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية بدأ في العام 2011م ليكفل دعمًا لوجستيًّا، ويعزز حضور النقل السككي كرافد مهم للاقتصاد الوطني.

وأردف الرميح أن قطارات البوكسايت الناقلة للمادة الخام من مناجم البعثية في منطقة القصيم إلى مرافق المعالجة والتصدير في مدينة رأس الخير التعدينية قد انطلقت بكفاءة منذ العام 2014م.

واختتم الرميح بتأكيده على استمرار توالي الإنجازات في قطاع الخطوط الحديدية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بفضل الدعم اللامحدود للحكومة الرشيدة، حيث جاء قرار مجلس الوزراء بأن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المالكة للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة، وما تلاه من إنجاز تمثل في اكتمال مشروع ربط مدينة وعد الشمال بخط الشمال خلال العام الجاري 2017م، كما أطلقت (سار) المرحلة الأولى من قطار الركاب الذي يربط الرياض بالقصيم مرورًا بالمجمعة في فبراير من العام الجاري ٢٠١٧م.

ومن جانبه، بين نائب رئيس الهيئة للقطاع السككي المهندس محمد الشبرمي أن الهيئة تعتزم من خلال هذه الورشة طرح الفرص الاستثمارية لمختلف الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع الخطوط الحديدية، مضيفًا أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وحدها تجاوز عدد المسافرين معها أكثر من 1.300.000 (مليون وثلاثمائة ألف) مسافر حتى نهاية العام المنصرم.

ولفت الشبرمي إلى أن قطاع الشحن السككي يحقق أرقامًا اقتصادية كبيرة على المستوى الإقليمي، حيث يتكفل بنقل حاويات يتجاوز عددها 670.000 حاوية، موضحًا أن كميات المعادن المنقولة، كالفوسفات والبوكسايت تجاوز مجموعها ٢٦ مليون طن حتى عام ٢٠١٧م.

الجدير بالذكر أن هيئة النقل العام خصصت الإيميل: Privatization@pta.gov.sa، لاستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الحضور، وإتاحة فرصة التسجيل لهم لحضور هذه الورشة في الرياض، سواء من داخل المملكة أو خارجها.







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