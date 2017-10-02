برنامج الأغذية العالمي يوقف رسميًّا تعامله مع الانقلابيين

المواطن - واس

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، رسميًّا وقف تعامله مع الانقلابيين في الشأن المتعلق بتوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية والتزامه بمساعدة الشعب اليمني والعمل مع الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في رسالة بعثها المدير الإقليمي للبرنامج، ستيفن أندرسون، إلى وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، في رد على خطابه، وفقًا لما أوردته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال المسؤول الدولي: إن البرنامج يأخذ كافة القضايا التي يتم طرحها من قبل اللجنة العليا للإغاثة في اليمن بكل جدية واهتمام، وقد أثبت البرنامج التزامه من خلال الأعمال التي يقوم بها.

وأوضح أن البرنامج قام بتعديل خطة النقل والإمداد الخاصة بإرسال المساعدات الغذائية إلى محافظة تعز من عدن، وزيادة تواجده إلى ما يقرب من 6 موظفين دوليين و35 موظفًا محليًّا، مؤكدًا في موضوع آخر رفضه لتدخل الجماعات المسلحة في مراكز توزيع المساعدات، واعتبر ذلك أمرًا لا يمكن للبرنامج التهاون معه.







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