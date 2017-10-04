بعد تعرضه للإصابة.. مهاجم تشيلسي يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته

المواطن ـ وكالات

بعث المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، رسالة رومانسية إلى زوجته أليس كامبيلو، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها، أثناء مباراة فريقه تشيلسي الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ونشر موراتا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة له برفقة زوجته، وكتب لها: “أنت الهدية الأجمل في حياتي، شكرًا لك على مساندتك لي في كل الأوقات، شكرًا لك على كل ما تفعليه من أجل”.

هذا وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن عن إصابة موراتا في عضلات الفخذ الخلفية ما يعني احتمالية غيابه عن الملاعب ستة أسابيع.







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