بعد فتح الملفات مع bein sports.. القرشي: الفساد ينكمش

المواطن ـ محمد سلام

أكد الكاتب الرياضي سامي القرشي أن التحقيق مع القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة bein sports، يشمل حقوق النقل، وذلك عقب قرار المدعي العام السويسري بالتحقيق مع جيروم فالكه أمين الفيفا السابق، والقطري ناصر الخليفي في مخالفات تتعلق بحقوق المونديال التلفزيونية.

وأضاف القرشي: “الفساد ينكمش بعد تمدد فالكه تحت فلكة التحقيق في حقوق النقل لأربعة مونديالات”.

وكانت مصادر مُطلعة قد ذكرت أن التحقيق مع القطري الخليفي يشمل الحقوق التلفزيونية لمونديالي 2026 و 2030، وأن محققين ماليين فرنسيين يجرون الآن تفتيشا قضائيا في مكاتب قنوات بي إن سبورتس في باريس.

وتجري السلطات السويسرية حالياً تحقيقات موسعة في فساد كرة القدم، وخاصة منح حقوق البث الرياضي لبطولة كأس العالم حتى 2030 لدول بعينها.

وقال مكتب المدعي العام السويسري: “يشتبه في أن جيروم فالك قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم لدول معينة”.

وأضاف مكتب المدعي العام: “بطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها”.







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