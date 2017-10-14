بعد قرار عدم منحه الرخصة الآسيوية.. الاتحاد: سنقوم بدراسة الوضع للتأكّد من إمكان الاستئناف

المواطن ـ الرياض:

أوضح مجلس إدارة نادي الاتحاد، في بيان أصدره، أنه سوف يقوم بدراسة ملف عدم الموافقة على منح النادي الرخصة الآسيوية بشكل وافي، للتعرف على مدى جدوى التقدم باستئناف على القرار، وفقًا للمعايير المطلوبة، وحيثيات قرار لجنة تراخيص الأندية.

يذكر أنَّ لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أرسلت للنادي مساء اليوم السبت، قرارها بعدم الموافقة على منح الاتحاد الرخصة الآسيوية، والتي تخوله المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة.







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