بعد مقاطعة النساء له.. تويتر يعد بمواجهة التحرش

المواطن - وكالات

نجحت النساء في الضغط على تويتر بعد أن قمن بمقاطعة التغريد على الموقع لمدة يوم واحد احتجاجًا على التحرش الجنسي.

تعهد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي بأن تبذل الشركة جهودا أكبر في إزالة تغريدات المضايقات الجنسية ورموز الكراهية وجماعات العنف من خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها الشركة.

صدر التعهد في سلسلة من التغريدات في وقت متأخر أول من أمس الجمعة، في أعقاب مقاطعة نظمتها سيدات يدعمن الممثلة روز مكغوان بعد أن قالت إن “تويتر” أوقف حسابها الشخصي بشكل مؤقت بعد أن نشرت تعليقًا عن سوء تصرف صدر عن المنتج السينمائي هارفي وينشتاين.

قطب الإنتاج السينمائي فصلته الشركة التي أسهم في تأسيسها الأحد الماضي وسط اتهامات بارتكابه مضايقات أو اعتداءات جنسية بحق سيدات.

وأقر دورسي أن “تويتر” لم تكن تبذل ما يكفي لضمان عدم إسكات الأصوات حول الخدمة بالرغم من إضفاء تغييرات على سياسات الشركة منذ العام الماضي.

وقال إن القواعد الجديدة ستعلن الأسبوع المقبل على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في وقت لاحق.







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