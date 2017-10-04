بعد مياه العين والناقل الوطني.. بحث زيادة مداخيل الأهلي

المواطن - علي الحمداوي

كثّفت لجنة الاستثمار والتسويق بالنادي الأهلي، اجتماعاتها خلال الفترة الحالية، لمناقشة سبل زيادة مداخيل القلعة الخضراء المالية، لتغطية النفقات الكبيرة التي يحتاجها الراقي في مختلف الألعاب.

ويسعى الأمير خالد بن فهد، رئيس الأهلي، برفقة لجنة الاستثمار والتسويق، تعزيز وتنويع الاستثمارات بالراقي، عن طريق زيادة نسبة المعلنين سواء على مستوى كرة القدم والألعاب المختلفة خلال الموسم الحالي 2017-2018.

وتلقت الإدارة الأهلاوية خلال الفترة الحالية عدداً من العروض المقدمة من شركات تجارية ترغب في رعاية الفريق الأول لكرة القدم، بجانب وضع شعارها على قمصان الفرق الجماعية «كرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة».

وتدرس لجنة الاستثمار والتسويق كافة العروض من النواحي المادية، وكيفية استفادة الأهلي منها، لرفع نسبة مداخيل الراقي خلال الموسم الجاري 2017-2018، والذي شهد توقع أكثر من عرض رعاية.

وباتت شركة «مياه العين» المياه الرسمية للنادي الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما اتفق الطرفان على كافة التفاصيل، لتنضم الشركة لرعاة الراقي، ومن قبلها توقيع عقد الناقل الوطني «الخطوط الجوية السعودية».







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