تاكسي كيان تدشن فرعها في شرورة

المواطن ـ حسين الحامد ـ شرورة:

افتتحت شركة تاكسي كيان، فرعها في محافظة شرورة، لخدمة أهالي المحافظة والقرى التابعة لها، والتي توفر ثلاثة أنواع من السيارات، صغيرة ومتوسطة وعائلية، إضافة إلى خدمة “جِب لي”.

وتأتي خدمة كيان، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وللمساعدة في التوطين بشباب سعوديين.

يذكر أنّه تتم محاسبة العميل على القيمة التي تصدر عند انتهاء الرحلة بنفس البرنامج، حيث يكون العميل لديه البرنامج الموجود مع كابتن الرحلة، للتأكد من دقة الحسابات والنتائج.

وعند فتح التطبيق وطلب سيارة تصلك خلال دقائق، حسب الموقع المحدد في البرنامج. وللحصول على الخدمة على مدار الساعة يجب تحميل التطبيق الخاص بالشركة من متجر “غوغل”.







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